Verdachte homogeweld Arnhem vrijgelaten

De andere vijf verdachten van veertien en zestien jaar zitten nog vast en moeten donderdag voor de onderzoeksrechter in Arnhem verschijnen. Die bepaalt of de jongens twee weken langer vastgehouden mogen worden.

Het OM verdenkt de vijf jongens van openlijk geweld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Die ernstige bezwaren zijn volgens het OM voldoende reden om het vijftal vast te houden. De jongens zitten sinds zondag vast. Enkelen meldden zichzelf bij de politie nadat er een storm van verontwaardiging opstak over de mishandeling van de homoseksuele mannen.

Betonschaar

Het Arnhemse homopaar zegt dat ze zondagmorgen vroeg na het uitgaan zijn aangevallen door een groepje jongens. Een van de mannen kreeg een klap met een betonschaar en raakte daardoor zeker vier tanden kwijt. De man uit Gennep werd kort na de mishandeling opgepakt maar gebleken is dat hij de andere verdachten niet kent en ook niet betrokken was bij het incident.

De politie had woensdag nog geen aangifte tegen de homoseksuele mannen ontvangen, zei een woordvoerster. Maandag zei de advocaat van een zestienjarige jongen dat de mannen zelf begonnen waren met de vechtpartij en dat de zestienjarige jongen rake klappen had gehad. Hij zou daarvan aangifte doen, maar dat is dus nog niet gebeurd.

Het OM kan volgens een woordvoerster nog niks zeggen over de aanleiding voor de mishandeling. Mogelijk werd de groep agressief omdat de mannen hand in hand liepen, maar dat staat nog niet vast. Ook is nog niet bekend wie met de betonschaar zou hebben geslagen. ,,De verdachten worden gehoord en vervolgens met elkaars verklaringen geconfronteerd'', aldus het OM.