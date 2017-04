Nederland zegt 4 miljoen toe op Syrië-top

Hoewel hulporganisaties zeggen veel te weinig fondsen te hebben, is het probleem niet het geld, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. „De kern is humanitaire toegang.” Maar als het gaat om opvang in de buurlanden Jordanië en Libanon moet er meer geld komen, zei hij.

Op de top wordt ook gesproken over wederopbouw. „Dat is een beetje cynisch als er nog geen begin is van een politieke oplossing.”

De bewindsman noemde het „heel opvallend” dat een dag voor de top een „verschrikkelijke” chemische aanval plaatsvond in Syrië. Hoewel nog niet zeker is wie het gedaan heeft, gelooft hij „eerlijk gezegd niet dat dat toeval is.”

Koenders benadrukte het belang dat de VN-Veiligheidsraad, inclusief Rusland, een resolutie aanneemt waarin wat hem betreft de daders ter verantwoording worden geroepen.