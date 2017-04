Miljoenenbeslag bij Nederlands-Brits echtpaar

Het gaat om een 51-jarige Nederlander en een 46-jarige Britse vrouw, die in haar woning in Engeland is aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. De man is nog op vrije voeten. Zij worden verdacht van belastingfraude en witwassen via hun marketingbedrijf in de buurt van Manchester.

Een woning van het echtpaar in Engeland en twee woningen in de regio Twente zijn doorzocht, evenals het kantoor van het bedrijf. Datzelfde is gebeurd in een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Verder is beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, hun twee villa’s in Nederland, een speedboot en auto’s zoals een Jaguar, een Bentley en een BMW.

Ze gebruikten volgens het OM bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk om hun vermogen te verhullen. In Nederland, waar het paar regelmatig verblijft, zou het geld zijn witgewassen.

Zij liepen in het oog toen bij de Nederlandse Belastingdienst bleek dat de verdachten voor meer dan 300.000 euro contant geld hadden opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen waren gekoppeld. De fiscus beschikt over gegevens van betalingen die zijn gedaan met buitenlandse betaalkaarten. Zo wordt gecontroleerd of debet- en creditcards zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland en of daarvan ook aangifte is gedaan.

Het Functioneel Parket van het OM zegt door de samenwerking met de Britten te willen laten zien dat wordt opgetreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland.