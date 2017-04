Geen hogere boete voor overtreding met drone

De Tweede Kamer had om deze maatregelen gevraagd omdat drones regelmatig het vliegverkeer in gevaar brengen. Volgens Dijksma is er is tot dusver slechts een beperkt aantal rechtszaken geweest en lag de eis steeds ruim onder het maximum. „Dit betekent dat er binnen de huidige strafmaat ruimte is om, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een hogere straf te eisen.”

Verder levert registratie geen „wezenlijke bijdrage” aan het verbeteren van de vliegveiligheid, aldus de bewindsvrouw. Het wordt op termijn op Europees niveau geregeld en daarop gaat ze niet vooruit lopen. Het aantal gemelde incidenten met recreatieve drones is volgens haar in ons land „relatief beperkt.”

De staatssecretaris kondigde vorig jaar aan de regels voor recreatieve dronegebruikers aan te scherpen. Zij mogen straks niet hoger dan 50 meter en maximaal 100 meter ver vliegen. Verder moeten ze 50 meter afstand bewaren tot bebouwing, wegen en mensenmenigten. Er geldt een uitzondering voor klassieke modelvliegers.

In de eerste vijf maanden van 2016 waren er 39 incidenten met recreatieve drones. Bijna alle gevallen betroffen meldingen van piloten die een drone in de buurt van hun toestel zagen. In heel 2015 ging het nog om vijftien incidenten.