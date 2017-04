Man trekt vuurwapen in Utrecht

Volgens omstanders zou de man iemand hebben willen neerschieten bij het café. Dat lukte niet omdat het wapen niet zou werken. Het doelwit zou daarna het café zijn ingerend.

Dit verhaal kan de politie nog niet bevestigen. Een in bivakmuts gehulde man zou op de vlucht zijn geslagen.

Auto in brand gevlogen

Rond 17.20 uur is op de Ravellaan een auto in brand gevlogen. Mogelijk is het de vluchtauto van de gevluchte man. Ook hier kan de politie nog niets over zeggen.

De Vleutenseweg is grotendeels afgezet voor politieonderzoek.