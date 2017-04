premium

Zeer grote brand bij restaurant in Tilburg

19 min geleden

TILBURG - UPDATE 21.10 uur - Bij restaurant Etenstijd aan de Professor van Buchemlaan in Tilburg is woensdagavond rond 20.30 uur een zeer grote brand uitgebroken. Het restaurant is ontruimd. Onduidelijk is vooralsnog of er zich nog mensen binnen bevinden, aldus de veiligheidsregio.