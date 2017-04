Eerste dag Turks referendum rustig verlopen

Tienduizenden Turkse Nederlanders kunnen tot en met zondag stemmen over de omstreden wijziging van de grondwet van Turkije. Met de aanpassing wil de Turkse president Erdogan meer macht naar zich toetrekken. De stemgerechtigden kunnen kiezen uit evet (ja) of hayir (nee).

Secretaris Gökmen Kar van de Nederlandse tak van de Turkse sociaaldemocratische partij CHP, maakte een rondje langs de drie steden. „Het lijkt erop dat er een hoge opkomst is ten opzichte van eerdere verkiezingen. Op sommige momenten stonden er rijen. De sfeer was gemoedelijk en ontspannen, mensen maakten foto’s van elkaar terwijl ze het stembiljet in de bus deden”, aldus Kar.

’Relaxte sfeer’

In Deventer, waar gestemd werd in sporthal De Scheg, werd veel gebruik gemaakt van de busjes die mensen naar de stemlocatie brengen. Een Turkse stemmer sprak van een „relaxte sfeer.” In Amsterdam is in de RAI een stembureau ingericht. Volgens een woordvoerder „liep het woensdag nog niet storm.” De grote toeloop wordt daar pas in het weekeinde verwacht.

Den Haag verwacht de komende dagen en het weekeinde grote verkeersdrukte omdat er wegomleidingen zijn wegens werkzaamheden aan de Raamweg. Ook zijn er dit weekeinde behalve het referendum nog twee grote evenementen, waar veel bezoekers worden verwacht. Bezoekers wordt dan ook aangeraden om met het openbaar vervoer te komen.