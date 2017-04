Gemeenteraad past erfpachtplan Amsterdam aan

Erfpachters moeten jaarlijks dat percentage van de grondwaarde aan de gemeente betalen als de grond waar hun huis op staat eigendom is van de gemeente. Het erfpachtcanon ligt momenteel beduidend lager dan de 1,94 procent dus Amsterdammers zullen wel meer moeten gaan betalen, maar niet zoveel als het college wilde.

„Het is volstrekt onredelijk om die canon in één keer zoveel te verhogen. Dat mag de gemeente niet doen, en dat zullen wij met deze motie voorkomen. Dit is een cruciale eerste stap om tot een beter, rechtvaardiger en eerlijker erfpachtstelsel te komen”, zei CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma voorafgaand aan de stemming.

Veel ophef over erfpacht

Er was in de hoofdstad eerder al veel ophef ontstaan over de erfpacht. Amsterdam wil - als eigenaar van de grond onder de meeste woningen - dat huiseigenaren de erfpachtcanon voor eeuwig gaan afkopen.

„Het is bizar dat naast alle onrust onder de Amsterdamse erfpachters het stadsbestuur nu ook nog het canonpercentage fors wil verhogen”, vatte Johnas van Lammeren van de PvdD de situatie in de hoofdstad samen.