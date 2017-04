Raad van State pleit vurig voor Europese Unie

Vice-president Piet-Hein Donner van de Raad signaleert een ’onbestemd gevoel van onrust’ in de samenleving, ook al ging het in 2016 een stuk beter met Nederland dan in de jaren ervoor. Het gevolg is volgens hem dat bestaande zekerheden onder vuur liggen. Instituties zoals de Europese Unie waarin landen samenwerken, dienen daarom versterkt te worden, vindt Donner.

„Het beeld is misleidend dat die samenwerking overdracht en verlies van soevereiniteit inhoudt”, stelt hij. „Europese samenwerking is nodig, omdat lidstaten op bepaalde terreinen autonoom hun publieke taak niet meer naar behoren kunnen uitoefenen.”

Breuklijnen

De oorzaak voor de geconstateerde onvrede ligt volgens Donner in ’grote schokken’ die er afgelopen jaar nationaal en internationaal plaatshadden. Hij noemt de Brexit, de uitslag van het Oekraïne-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. „Die uitkomsten raken de fundamenten waarop de maatschappelijke ontwikkelingen en verworvenheden van de afgelopen driekwart eeuw berusten. Daarin worden nu breuklijnen zichtbaar”, vindt de Raad van State.

Nederlanders kijken volgens het adviescollege ook steeds eisender aan tegen de overheid. „Er is vaak weinig begrip wanneer maatregelen die ’iedereen wenst’ op juridische bezwaren stuiten. Of omgekeerd, wanneer beslissingen die uit het geldend recht voortvloeien, ingaan tegen de heersende mening”, vindt de Raad. „Maar wordt daaraan toegegeven, dan zullen uiteindelijk rechtsverhoudingen moeten wijken voor krachtsverhoudingen.”

Waarschuwing voor referenda

Donner (CDA) breekt ook een lans voor de vertegenwoordigde democratie en waarschuwt voor referenda. Volksraadplegingen missen volgens hem ’verantwoordelijkheid voor de gevolgen’. Ze zouden daarom niet overeenkomen met ’de behoefte aan eenheid en continuïteit in overheidsbesluitvorming’.

De Raad van State geeft het kabinet advies over wetsontwerpen, voordat ze aan het parlement worden voorgelegd. Eénmaal per jaar geeft vice-president Donner in het jaarverslag een ongevraagd, uitgebreid advies aan het Binnenhof.