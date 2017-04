Zwolse docent ontslagen om kinderporno

De 51-jarige man liep begin maart tegen de lamp en meldde de schoolleiding zelf dat hij verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek. De school heeft toen besloten om hem de deur te wijzen.

,,We zijn met hem in gesprek gegaan en hebben besloten dat onze wegen scheiden”, zegt Frida Hengeveld, bestuursvoorzitter van Groene Welle. ,,Hij vertelde ons dat hij privé iets doms had gedaan en daar ontzettend veel spijt van heeft. Veiligheid en respect zijn de kernwaarden van onze school. Daar past verdachte zijn in een strafrechtelijk onderzoek naar kinderporno niet bij. We zijn direct met hem gestopt.”

Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de docent zelf kinderen heeft misbruikt.