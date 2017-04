Meteen al storing bij nieuwe trein

De treinen van NS-dochter Abellio hadden vandaag volgens de dienstregeling moeten rijden. ,,Maar er was een software-update doorgevoerd en dat was niet goed gegaan. Dus moesten alle treinen gereset worden’’, vertelt NS-woordvoerster Corien Koetsier. Reizigers moesten met de bus, in plaats van met de hagelnieuwe treinen. ,,Het is een hele vervelende start.’’

Koetsier zat donderdagmiddag in de eerste trein die vanaf Duisburg naar Arnhem reed. ,,Bij deze trein is de reset gelukt en aan het einde van de middag moeten alle treinen klaar zijn.’’

Extra sneu aan het hele debacle is dat op station Arnhem een feestje was georganiseerd om de opening van het nieuwe traject over de Duits-Nederlandse grens te vieren. De fuif ging door, ook al was er lange tijd geen trein in zicht. En toen er toch één kwam, kregen reizigers voorrang. ,,Die wilden we niet laten wachten, dus kregen zij voorrang om in te stappen. De gasten van het feest konden meerijden in de overgebleven coupés.’’