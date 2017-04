Asscher: PVV steekt grondwet in de fik

De PVV hamerde vooral op discriminatie door moslims. Kamerlid Machiel de Graaf over de islam: „Er bestaat geen ideologie die zoveel woorden kent die met een k beginnen. K-jood, k-PVV’er...”

Asscher had geen goed woord over voor die bijdrage. Volgens de bewindsman zegt de PVV weliswaar discriminatie af te keuren, maar laat de partij daar in de praktijk weinig van zien door discriminatie van moslims niet erg te vinden. De woorden van de PVV vindt hij daarom discriminerend en „een aanval op de rechtsstaat in plaats van een verdediging daarvan.”

Geen vuist

In het urenlange debat werd aan het beleid tegen discriminatie en racisme echter niets veranderd. Het kabinet is demissionair, nieuw geld voor bestrijdingsprogramma’s kan nu dus niet worden uitgetrokken, en ook de Kamer maakte geen gezamenlijke vuist voor een oplossingsrichting. Dit terwijl iedereen deze dagen de mond vol heeft van discriminatie gezien de mishandeling van een homostel.

Ieder Kamerlid zei in het debat discriminatie erg te vinden en behandelde vervolgens de vorm van discriminatie die zijn of haar partij het meest tegen de borst stuit. Zo eiste Denk een actieplan voor de bestrijding van discriminatie van moslims. De Partij voor de Dieren maakte het daarin helemaal bont en behandelde de discriminatie van dieren. De ene diersoort wordt anders behandeld dan anderen, het zogeheten speciesisme, legde Kamerlid Arissen uit. Andere Kamerleden trokken de wenkbrauwen hoog op.

Prullenbak

Iedereen ging echter rechtop zitten voor de bijdrage van Theo Hiddema, de beroemde strafpleiter die nu voor Forum voor Democratie in het parlement zetelt. Hij wees de aanwezigen er op dat meldpunten heel erg alarmistisch doen over hoeveel discriminatie er zou zijn. Maar die meldpunten doen niet aan waarheidsvinding. Het OM doet dat wel en moet heel veel klachten in de prullenbak gooien. Kortom: het probleem lijkt veel minder groot dan men voordoet.

Zelfs Kamervoorzitter Arib liet merken dat ze genoot van Hiddema’s welbespraaktheid. Ook in de wandelgangen liet de strafpleiter blijken geen grijze muis te zijn. In het debat was hij plots kwijt. Zijn persvoorlichter raakte in paniek en vermoedde dat hij aan het roken was. Dat bleek inderdaad het geval. Hij was aan het roken en online zijn eigen speech aan het terugkijken. Hiddema moet duidelijk weinig hebben van het gezeur over dat hij in zijn nieuwe rol op zijn plekje moet blijven. „Alles wat ik vanaf nu doe, is in het landsbelang”, zegt hij slechts met een knipoog.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz wilde in haar eerste speech in het parlement ook de andere kant van discriminatie uitlichten. „Ik hoop wel dat wij allen in staat zullen zijn om de gevallen waar evident sprake is van discriminatie, te onderscheiden van de groep die ik zo langzamerhand de ’beroepsgekwetsten’ zou willen noemen”, zei ze. „Mensen die bij het minste of geringste de discriminatie kaart trekken en daarbij onze agenten, artsen, rechters, onderwijzers continu wegzetten als racisten. Die slachtofferschap cultiveren, aangemoedigd door partijen en belangenbehartigers die hier een succesvol businessmodel van hebben gemaakt.”