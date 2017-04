ICT-rapport Rekenkamer Rotterdam openbaar

Aboutaleb loopt daardoor al jarenlang een onnodig groot veiligheidsrisico, meldde de Volkskrant donderdag. De krant heeft het rapport al ingezien. Uit het rapport zijn niet door het college van B en W gewraakte passages verwijderd, zei directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer na afloop van een persconferentie van wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie). Wel zijn er enkele passages herschreven, maar het rapport blijft conform de Gemeentewet gewoon overeind staan, aldus Hofstra.

Het college vroeg van publicatie af te zien. Aboutaleb deelt de bezorgdheid van Rekenkamer en raad maar publicatie speelt volgens hem hackers in de kaart. Na een uitzending van Nieuwsuur over de kwestie zei Aboutalebs woordvoerder zondag dat publicatie „voor niemand goed is, voor medewerkers niet en voor de inwoners niet.”

Wethouder Visser noemde donderdag berichten over de agenda en de beveiliging van burgemeester Ahmed Aboutaleb „ongehoord.” Hij zegt het „niet oké” te vinden om publiekelijk over diens beveiliging te spreken.

Tekst en uitleg

Een meerderheid in de raad, waaronder PvdA, SP en Leefbaar Rotterdam, vroeg na de publicatie in de Volkskrant om tekst en uitleg van het college. „De bevindingen in het rapport zullen niet fraai zijn voor de gemeente”, zegt raadslid Lars Sørensen van Leefbaar Rotterdam, verreweg de grootste fractie in de raad. Maar publicatie mag niet ten koste van alles, vindt hij. „Passages met gevoelige informatie zouden afgelakt kunnen worden. De Rekenkamer en het college moeten daar samen snel uitkomen.”

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn noemt het „opzienbarend en oliekoekendom” dat het college publicatie tegenhoudt in plaats van snel te zorgen voor verbetering van de ICT. „Er is geen enkele reden om niet het integrale rapport te publiceren”, zei De Kleijn, die het vertrouwelijk mocht inzien.

De PvdA-fractie wil nog niet inhoudelijk reageren. „Vooralsnog heeft het college de schijn niet mee”, aldus fractievoorzitter Leo de Bruijn. Als blijkt dat weinig of niets is gedaan aan het op orde brengen van de beveiliging, zou dat wat hem betreft „gevolgen moeten hebben.”