Autobedrijf geeft racistische klant ervan langs

„Wat versta je onder een ex-turken auto?” vroeg de eigenaar van autohandelaar V-Max aan ene Sammy, de afzender. Daarmee gaf Sammy aan dat hij geen interesse had in de wagen als de vorige eigenaren Turken waren. „Want op dat moment stopt namelijk de onderhoud bij zo’n auto en wordt er niets meer afgestempeld in de boekjes”, reageerde de klant. Bovendien, als er al onderhoud was gepleegd dan gebeurde dat vaak bij „Ahmed of Mohammed. Of anders bij Ali, is eukk goedeh montuur.... als je begrijpt wat ik bedoel”, vervolgde hij.

IJzersterke repliek

Sammy kreeg echter niet de reactie waar hij op hoopte. V-Max diende hem van ijzersterke repliek:

„Als je de moeite had genomen om de advertentie goed door te lezen had je kunnen zien dat de auto een netjes afgestempeld onderhoudsboekje heeft. En nee, de eigenaar was een Nederlandse homofiel, voor zover dat misschien ook wat uitmaakt voor je. Echter is de huidige eigenaar (wij) een autobedrijf van mensen met een Turkse afkomst. Hieruit concludeer ik dus (volgens uw vooroordelen) dat deze auto niet geschikt is voor u. Wij wensen u nog veel succes met uw zoektocht.”

Taalfouten

Maar dat is niet alles. V-Max wees de potentiële klant nog even op een taalfout in de mail:„Het is trouwens ’het onderhoud’ en niet ’de onderhoud.”