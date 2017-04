TMG wint kort geding van Loterijverlies

Roet ging de fout in door zijn leden op te roepen Mos vanwege zijn kritische berichtgeving onder druk te zetten, en diens telefoonnummer te verspreiden. Dat had hij niet mogen doen, zegt de kortgedingrechter. De nieuwsbrief waarin de oproep staat moet van de website worden gehaald, en Roet moet zijn leden een nieuwe brief sturen waarin hij schrijft dat zijn oproep onrechtmatig was, aldus de rechter.

Roet deed zijn oproep omdat hij zich ergerde aan de berichtgeving in De Telegraaf over Loterijverlies, de stichting die een schadevergoeding eist van de Staatsloterij wegens misleiding van deelnemers. Roet haalde mensen over om geld te storten om te kunnen procederen tegen de Staatsloterij. Volgens Mos misleidde Roet op zijn beurt de mensen die hun vertrouwen in hem stelden, en gaf hij hun geld uit onder meer een luxe leven.

Om een einde te maken aan de berichtgeving, verspreidde Roet in maart het telefoonnummer van Mos onder 194.000 leden, en deed een klemmend beroep op hen om Mos aan te spreken ,,op zijn ontoelaatbare gedrag”, en de druk op hem te maximaliseren.

Veel leden gaven gehoor aan de oproep. Mos ontving talloze telefoontjes, voicemails en sms’jes met een zeer negatieve en dreigende lading. Het werken werd hem bijna onmogelijk gemaakt. Tijdens de behandeling van de zaak beweerde Roet dat hij niet verantwoordelijk is voor wat anderen doen, maar de kortgedingrechter denkt daar anders over.

Loterijverlies hoeft de inhoud van de nieuwsbrief – waarin Mos en De Telegraaf worden beticht van het verspreiden van leugens, niet te rectificeren. Een publiek debat mag van de rechter immers fel zijn, en van directe dreigementen of laster is geen sprake.