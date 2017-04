Verdachten van homo-mishandeling Arnhem vrij

Dat alle verdachten minderjarig zijn, speelde ook een rol. Het Openbaar Ministerie wilde dat de twee veertienjarigen en de drie zestienjarigen langer vastgehouden zouden worden.

Het OM verdenkt de jongens van openlijk geweld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De groep zou zondagmorgen vroeg op de Nelson Mandelabrug in Arnhem twee homoseksuele mannen hebben aangevallen, omdat ze hand in hand liepen. Een van de mannen raakte een aantal tanden kwijt doordat hij met een betonschaar werd geslagen. De advocaat van een zestienjarige verdachte zegt dat de mannen zelf de eerste klappen uitdeelden.

Een twintigjarige man uit Gennep is eerder deze week al vrijgelaten. Hij was weliswaar in de buurt van de vechtpartij, maar had er niets mee te maken.

De mishandeling heeft internationaal veel aandacht getrokken. In Arnhem is zaterdagmiddag een manifestatie tegen homogeweld. Volgens de organisatie zijn de aangevallen mannen daar mogelijk bij aanwezig. Ook in andere plaatsen zijn bijeenkomsten georganiseerd.