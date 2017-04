Journalisten kunnen levens redden bij aanslag

Wat kunnen omstanders en journalisten doen te voorkomen dat slachtoffers van een aanslag onnodig sterven? Om die vraag draaide het vandaag in het VU Medisch Centrum. „Als het slachtoffer pijn heeft, zeg je dat je voorkomt dat hij doodbloedt en dat hulpverleners met pijnstilling onderweg zijn.”

Stroomversnelling

Door een slagaderlijke bloeding kun je al na drie tot vijf minuten overlijden. „Het is van groot belang dat mensen weten hoe ze dat kunnen herkennen en stoppen”, zegt traumachirurg Leo Geeraerdts, initiatiefnemer van de cursus Stop de Bloeding – Red een Leven. Geeraerdts speelde al langer met de gedachte om de van oorsprong Amerikaanse cursus in Nederland te geven, omdat hij van mening is dat te weinig mensen weten wat ze in zo’n situatie moeten doen. Door de aanslagen in Zaventhem vorig jaar, kwam zijn plan in een stroomversnelling. Begin deze week was het raak in Sint-Petersburg. In ons land is de terreurdreiging ’substantieel’ en de kans op een aanslag reëel. „Er zijn zoveel terroristische aanslagen op dit moment. Het kan vrij lang duren voordat hulpverleners bij de slachtoffers kunnen komen, omdat de situatie eerst veilig moet zijn. Om die tijd te overbruggen, moeten omstanders in actie komen.”

In een zaaltje van de VU liggen stopdebloedingsets met meters opgerold gaas, handschoenen, een reddingsdeken en tourniquet (knelband) klaar. Vandaag is de cursus voor journalisten, „omdat vertegenwoordigers van media vaak als een van de eersten aanwezig zijn op een rampplek”, zo staat in de uitnodiging. Een aanwezige persfotograaf: „Bij elk ongeval en bij elke brand sta ik er met mijn snufferd bovenop. Regelmatig ben ik er eerder dan politie en brandweer. Hulp verlenen gaat voor het maken van foto’s vind ik, totdat er voldoende mensen zijn.”

Nood breekt wet

De cursisten doen de tourniquets om elkaars en hun eigen armen en benen. De band strak, het staafje draaien „totdat de bloeding stopt”, klittenband eroverheen en het tijdstip erop schrijven. Dan is het tijd om de wonden in bijvoorbeeld oksel, hals of lies te soppen. „Eerst het bloed uit de wond scheppen, dan met je vingers het gaas tegen de bloeding stoppen”, legt Geeraerdts uit. In de oefenwond van een stuk schuim gaan twee rollen gaas van vier meter. Is er geen gaas, dan volstaat een t-shirt of doek. En als dat vuil is? „Nood breekt wet. Boem erop, en blijven duwen! Als de wond heel groot is, dan prop je er gewoon meer textiel in.”

Alle inwoners

Cijfers over slachtoffers die bij aanslagen aan bloedingen overleden, heeft Geeraerdts niet. „Maar het is gewoon een feit dat er bij dit soort aanslagen, zeker met spijkerbommen, wonden ontstaan met heftige bloeding. En als je zoals in Nice en Berlijn overreden wordt, reken maar dat je dan bloedt. Bij de Bataclan in Parijs zijn er ook schrijnende voorbeelden van mensen die eraan overleden.” Geeraerdts hoopt dat „alle inwoners van Nederland” straks weten wat ze moeten doen bij het zien van een levensbedreigende bloeding. „Het is geen rocket science, maar je moet het net als bij reanimeren wel geleerd hebben.”