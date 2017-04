premium

Drie keer Norgervaart 3 in straat Drenthe

52 min geleden

De mensen die langs de Norgervaart in Drenthe wonen, hebben een lastig probleem. De straat komt door drie plaatsen en die hebben de huisnummers niet logisch ingedeeld. Het adres Norgervaart 3 komt volgens RTV Drenthe zelfs drie keer voor: in Assen, in Bovensmilde (gemeente Midden-Drenthe) èn in Huis ter Heide (gemeente Noordenveld).