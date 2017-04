Bunker duikt op bij werkzaamheden Amersfoort

,,Dit is een fantastische vondst”, jubelt Bert Rietberg van de stichting Grebbelinie. Niet alleen is de kazemat een zeldzaamheid. Ook de tand des tijds heeft nauwelijks vat op het betonnen bouwwerk gehad. ,,Het is een hele gave kazemat omdat hij zo lang onder de grond heeft gezeten. Hij is prachtig geconserveerd.”

Foto: Aldo Allessie

’Vechthuisje’

,,Hij heet stekelvarken omdat er maskeringshaken aan zitten. Daar werden vroeger camouflagematerialen aan bevestigd. Kazemat is het nederlandse woord voor bunker. De makkelijkste uitleg: casa is huisje. Bij matten denken we aan vechten. Dus het is een vechthuisje.”

Na de Tweede Wereldoorlog werden kazematten als sta in de weg beschouwd. Niet zelden werd er zand overheen gestort zodat er bovenop gebouwd kon worden. In de jaren tachtig werden ze zelfs massaal gesloopt. ,,Eeuwig zonde”, zegt Rietberg die op oude legerkaarten zo kan aanwijzen waar de bunkers vroeger – en misschien nu nog – staan. De kazemat maakt volgens hem deel uit van het grootste openluchtmuseum van Nederland: de Grebbelinie.

’Bijzondere bunkers’

De geschiedenis komt tot leven als Rietberg vertelt over deze bijzondere bunkers. ,,Soldaten hebben in Amersfoort gespannen in deze kazemat gezeten. Er werden loopgraven gegraven en zenuwachtig door de kijkgaten getuurd. Maar de Duitsers hebben ze nooit zien komen. Amersfoort is namelijk niet bereikt door het Duitse leger tijdens de meidagen van 1940. Dat had te maken met de weerstand van de Huzaren met name bij Voorthuizen, Nijkerk en Achterveld.

Daardoor heeft het Duitse leger gekozen om een andere route te kiezen. Ze braken door bij Scherpenzeel. In Amersfoort hoorden ze de vliegtuigen overvliegen. Toen kwam het bevel dat ze zich moesten terugtrekken naar Vesting Holland. Daarom is deze kazematten ook zo gaaf gebleven. Er zijn geen Duitse soldaten voor hun schietgat verschenen.”

Neergezet in Amersfoort

Volgende week wordt ‘het stekelvarken’ met een gewicht van honderd ton uit de grond getakeld en op een zichtbare plaats in Amersfoort neergezet.