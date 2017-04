Nieuw theorie-examen CBR

De afgelopen maanden heeft het CBR een proef onder 1200 kandidaten gehouden, waarbij de vraagstelling niet alleen als zeer positief werd beoordeeld, maar waar het slagingspercentage ook nog eens twee procent steeg ten opzichte van de nu gehanteerde methode.

„Voor ons reden om dit examen nieuwe stijl per 1 juli aanstaande op al onze locaties aan te bieden”, zegt Irene Heldens van CBR. „Nu we niet langer klassikaal examen afnemen maar puur individueel, kunnen we ook in de vraagstelling meer doen om kandidaten op hun gemak te stellen en onze service te verbeteren.”

Examentijd blijft half uur

„We lijken in het afnemen van examens steeds meer op scholen. Daar kunnen leerlingen immers ook hun eigen tijd indelen, door te beginnen met vragen die ze makkelijk kunnen beantwoorden en op het einde van de tijd hun hoofd te buigen over de moeilijkere opgaven”, weet Heldens.

Overigens geldt het zelf rangschikken alleen voor de veertig vragen over regels en inzicht. De 25 opgaven over gevaarherkenning moeten ook in de nieuwe opzet binnen acht seconden worden beantwoord. In totaal blijft de examentijd een half uur.

’Zoeken naar nieuwe innovaties’

„Hoewel we al blij zijn dat deze verbetering ook een hoger slagingspercentage oplevert, blijven we zoeken naar nieuwe innovaties”, stelt Heldens. „Zoals de optie waarbij de kandidaat het antwoord aanwijst in een afbeelding. Overigens gebruiken we al veel animaties. Waar we vroeger moesten uitleggen dat een politieauto zwaailicht en sirenes gebruikten, daar zien kandidaten nu een wagen met knipperende lichten op het beeldscherm. Ze hoeven dus minder te lezen en hebben daardoor meer tijd om een antwoord te geven.”