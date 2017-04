Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Tippelkiller na 28 jaar gepakt’

1 uur geleden John van den Heuvel Mick van Wely

Rotterdam - De Rotterdamse recherche denkt de seriemoordenaar te hebben ontmaskerd waar een speciaal coldcaseteam al vijf jaar op jaagt. Een 58-jarige Schiedammer is dinsdag gearresteerd voor de gruwelijke, geruchtmakende prostitutiemoorden in de stad in de jaren tachtig en negentig.