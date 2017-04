Vijf aanhoudingen bij politieactie FC Twente

Bij het onderzoek in het supportershome tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV werd eerder op de avond al drugs aangetroffen. Het gaat hier volgens de politie om een handelshoeveelheid, maar er werd niet bekendgemaakt om welke drugs het gaat. Volgens de politie was het cruciaal de actie tijdens de wedstrijd te doen, omdat de kans dan het grootst was om drugs aan te treffen.

Bij het home kwam het na afloop van de wedstrijd tot een confrontatie tussen de politie en supporters. Hierbij heeft de politie honden en agenten te paard ingezet. Een agent die tijdens een charge van zijn paard was gevallen, kreeg trappen van supporters, zo bleek uit beelden op regionale media. De politie doet verder onderzoek naar geweldplegingen en vernielingen.

Behalve in het supportershome heeft de politie ook drie woningen in Enschede doorzocht in verband met het onderzoek. In een van de woningen werd een partij niet van echt te onderscheiden nepwapens aangetroffen.

De politie onderzoekt ook de relatie met leden van motorbendes die in „full colour” onder de bezoekers in VakP zijn gesignaleerd. Ze kijkt of die betrokken zijn bij de drugshandel en bij intimidatie, geweld en het voeren van een selectief deurbeleid bij het supportershome.