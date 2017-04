Verdachte schoonzus Erik Staal werkte bij Europees Parlement

De 64-jarige Marianne E., volgens haar eigen Facebook-pagina werkzaam als ambtenaar van het Europees Parlement in Brussel, is eerder deze week uitgebreid verhoord door de Belgische politie, maar werd daarbij niet aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van hulp bij het witwassen van de 1,2 miljoen euro die bij de goede doelen stichting HASA (Housing Association South Africa) van haar zwager Erik Staal zou zijn verduisterd.

Stichting HASA zamelde afgelopen twintig jaar miljoenen euro’s in bij woningcorporaties en gemeenten en liet daar enkele honderden woningen van bouwen in de Zuid-Afrikaanse kuststad East London. Een deel van het HASA-vermogen is volgens het OM verduisterd door Staal en besteed aan privédoeleinden. De ex-topman van woningcorporatie Vestia leefde afgelopen jaren in grote weelde, reizend tussen zijn riante huizen in Zuid-Afrika, Bonaire en Nederland.

De woning van zijn schoonzus in Brussel is deze week doorzocht door de Belgische politie om bewijsmateriaal te vergaren. Hierbij werd administratie in beslag genomen. Mogelijk is er geld van stichting HASA overgemaakt naar de bankrekening van Staals schoonzus.

Een woordvoerster van het Europees Parlement meldt desgevraagd dat Marianne E. tot voor kort werkzaam was in een secretariële functie op de afdeling beveiliging van het parlement. „Zij is vorig jaar na 32 dienstjaren met pensioen gegaan”, aldus de persvoorlichter. Haar vertrek zou niets te maken hebben met het Nederlandse onderzoek naar de witwaspraktijken.