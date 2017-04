Steeds meer meisjes gaan voetballen

De actieve voetbalsters zijn van alle leeftijden en spelen niet alleen bij verenigingen maar ook vaak in parken, op pleintjes en straten. Maar vooral jonge meisjes trappen er steeds meer op los. Van de vrouwelijke KNVB-leden is nu tweederde jonger dan 18 jaar. Vóór 2003 waren er juist meer 18+vrouwen dan meisjes actief in competitieverband.

Voetbal is nu onder meisjes de derde sport. Alleen gymnastiek en hockey trekken meer meisjes. Onder vrouwen zijn hardlopen, fitness en yoga de snelste groeiers.

EK-vrouwenvoetbal

Deze zomer wordt het EK-vrouwenvoetbal in Nederland gespeeld, van 16 juli tot 6 augustus. Vrijdagavond spelen de Nederlandse vrouwen tegen Frankrijk hun eerste oefenwedstrijd.

Het Mulier Instituut is een onderzoeksorganisatie op het gebied van sport en beleid.