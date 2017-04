Tbs’er langer vast na dubbele hotelmoord Arnhem

De verdachte verbleef in de Oostvaarderskliniek in Almere. Op 15 maart keerde hij niet terug van zijn werk buiten de kliniek. De man was al eerder niet van verlof buiten een tbs-instelling teruggekeerd, maar mocht het weer proberen.

De tbs’er ging ervandoor in een busje van zijn werk. Een week later vond de politie de doden in het voormalige hotel. Nog een dag later meldde de verdachte zich zelf bij de politie, die al naar hem op zoek was.

Het gestolen busje is kortgeleden teruggevonden in Antwerpen in België. Waar de tbs’er in de week na zijn vlucht heeft rondgezworven, is nog niet duidelijk.