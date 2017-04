Tippelkiller langer vast

De man werd dinsdag opgepakt door rechercheurs van het coldcaseteam van de politie Eenheid Rotterdam. De vermoedelijke seriemoordenaar woonde ten tijde van de moorden in de jaren 90 in Rotterdam en tegenwoordig in Schiedam.

De verdachte is opgespoord na uitgebreid forensisch onderzoek. De Schiedammer wordt in verband gebracht met minstens twee moorden op prostituees. Die kwamen door messteken om het leven. De vrouwen van 22 en 45 jaar werden destijds deels ontkleed gevonden in het centrum van Rotterdam. Onderzocht wordt of hij tevens betrokken was bij drie andere moorden op tippelaarsters in 1989 en 1999. De toenmalige tippelzone aan de G.J. de Jonghweg werd destijds opgeschrikt door diverse moorden.

