De man, vormgever bij uitgeverij Holland Media Combinatie, is samen met veertig collega’s op personeelsreis in de Zweedse hoofdstad. Vandaag bezochten ze Drottninggatan, een vande bekendste winkelstraten van de stad. ,,De meiden wilden hier winkelen en dit is de straat waar je dan moet zijn”, zegt Peter tegen het Haarlems Dagblad.

Buiten adem

,,Opeens zagen we helikopters in de lucht en een gebouw in brand staan. Allemaal rook. We zagen zwaailichten en hoorden sirenes. Plotseling kwam een horde mensen op ons afrennen. ’Duik een winkel in, duik een winkel in’, riep ik naar mijn collega’s. Ik ben nog buiten adem.’’

Foto: REUTERS

Even later - mede door belletjes van het thuisfront - drong tot de groep door dat ze waren ontsnapt aan een terreuraanslag. De Nederlanders maken het goed maar zijn wel geschokt. „Nu komt de stress eruit”, zegt Van den Elshout.

Bij de aanslag kwamen zeker drie mensen om het leven. De dader wordt nog altijd gezocht.