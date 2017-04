Tien mille premie voor wiskundeleraar

Volgens vacaturesite Meesterbaan is de wiskundedocent de meest gezochte man of vrouw in het voortgezet onderwijs. De nood is zo hoog dat headhunters en uitzendbureaus cv’s van wiskundeleraren doorspitten op LinkedIn en ongevraagd e-mails sturen waarin banen worden aangeboden. De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten vindt dat er een werkgroep moet worden opgezet.