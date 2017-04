Goed insmeren dus, want volgens de metereologen kunnen je door de zonkracht 4-5 al na 20-30 minuten verbranden. Voor de hardlopers van de marathon in Rotterdam is het flink zweten. Veel drinken en luchtig kleden is het devies.

Zaterdag is het ook al prima weer voor veel buitenactiviteiten en levert het zonnige weer met weinig wind op veel plaatsen het weercijfer 10 op. ’s ochtends zijn er nog veel wolkenvelden, maar later op de dag breekt de zon geleidelijk door. Het wordt 13-14 graden in het noorden en 15-16 graden in het zuiden.

Zorg wel dat je in het weekend volop geniet van het zonnetje, want na zondag wordt het een stuk minder goed weer met maxima van 9-13 graden, aldus Weerplaza. Er is veel bewolking en ook neemt de kans op regen toe. Vooral woensdag lijkt een natte dag te worden en gaat het flink waaien.