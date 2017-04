premium

Insluiper Artis verloor testikel

28 min geleden

AMSTERDAM - Een insluiper in Artis is onlangs een teelbal kwijtgeraakt doordat hij zichzelf op het hek had gespietst. „Wij hebben hem daarvan af moeten halen”, zegt directeur Haig Balian van de Amsterdamse dierentuin zaterdag in Het Parool.