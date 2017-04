premium

Autobranden teisteren Noord-Holland

EGMOND AAN ZEE - In drie plaatsen in Noord-Holland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag autobranden geweest. In Alkmaar waren vijf auto-eigenaren de dupe en in Egmond aan Zee en Koog aan de Zaan ging een auto in vlammen op. Dat meldt de politie.