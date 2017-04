Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Agenten op matje wegens waaghals-video

40 min geleden

AMSTERDAM - De agenten in Amsterdam die in verlegenheid zijn gebracht door een dashcam-video van deze krant waarop is te zien dat ze de verkeersregels aan hun laars lappen, moeten op het matje komen.