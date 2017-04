Regenboogvlaggen en selfies tegen geweld

Het Gele Rijdersplein staat vol betogers. Ze hebben onder meer regenboogvlaggen meegenomen en houden borden vast met teksten als ,,Liefde is gewoon''. Op verzoek van de organisatie maakten de deelnemers massaal hand in hand een selfie om zich ook via sociale media duidelijk te laten horen.

Voor de twee slachtoffers van de mishandeling, waarvan de verdachten overigens ontkennen dat die om hun geaardheid draaide, is het een laatste steunbetuiging in een reeks. Afgelopen week ontvingen ze vanuit de hele wereld reacties. Het aantal steunbetuigingen dat ze via internet kregen staat inmiddels op ongeveer 7500, vertelden ze. Aan verwerking is het stel nog nauwelijks toegekomen. ,,We zijn geleefd.''

Bij de demonstratie zijn ook bekende Nederlanders aanwezig als tv-presentatrice Barbara Barend en D66-leider Alexander Pechtold. Ook veel politiemensen en brandweerlieden doen mee aan de betoging.

In Eindhoven en Den Haag zijn soortgelijke manifestaties. Daar zijn enkele honderden mensen op de been.