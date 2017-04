Thuisbehandeling bij longkanker

Nederland is daarmee het tweede land ter wereld waar deze specifieke therapie buiten het behandelcentrum kan plaatsvinden. Alleen Australië doet dit al langer. Immuuntherapie versterkt het eigen afweersysteem van de patiënt. Hierdoor is dit beter in staat kankercellen te vernietigen, om de ziekte hopelijk zo beter onder controle te krijgen.

De mogelijkheid om thuisinfusie te krijgen is een service aan patiënten, stelt het Amsterdamse kankerinstituut. ,,De patiënt kan in de eigen omgeving zijn of haar behandeling ontvangen en hoeft niet voor elke toediening op en neer naar het Antoni van Leeuwenhoek.” Maar het vormt ook onderdeel van een beperkte wetenschappelijke studie, een pilot, naar ’gedeelde zorg’ - in het ziekenhuis en thuis.

Op de dag dat de patiënt de behandeling met immuuntherapie thuis krijgt, komt een speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundige met de in het Antoni van Leeuwenhoek bereide medicatie bij de patiënt thuis. De thuistoediening voldoet aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen als aan diezelfde zorg in het ziekenhuis wordt gesteld. De pilot duurt vier maanden en loopt in de omgeving Groot-Amsterdam.