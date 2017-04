Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Liefde sterker dan betonschaar’

34 min geleden

ARNHEM - Onder de circa 2500 mensen die zaterdagmiddag in de binnenstad van Arnhem hun afschuw toonden over geweld tegen homo’s, waren ook Jasper en Ronnie, de twee mannen die vorig weekend werden gemolesteerd na een avondje stappen in de Gelderse hoofdstad.