Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Rotterdam in teken van jaarlijkse marathon

1 uur geleden

ROTTERDAM - Wie zondag een dagje sightseeing Rotterdam wil doen, kan beter een andere datum kiezen. De binnenstad is zondag voor het verkeer vrijwel onbereikbaar door de jaarlijkse marathon. ,,Wilt u de marathon of het centrum van Rotterdam bezoeken, kom dan met het openbaar vervoer of parkeer uw auto op een van de P+R-plaatsen", adviseert de ANWB.