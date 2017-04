Lente in NL: ’Zet bbq maar aan’

De wind is zuidelijk en dat betekent ook dat er zachte lucht onze kant op komt. Op de Wadden wordt het 15 tot 17 graden. In de rest van het land tikt het kwik al snel de 20 graden aan. In het oosten en zuiden kan het zelfs nog iets warmer worden.

Vest aan

Ook vanavond is het nog helder en droog. De wind begint wat toe te nemen en de temperatuur daalt weer. Maar met een vest kun je nog best even buiten zitten.

Insmeren

Verhoef waarschuwt zonaanbidders zich goed in te smeren. „Wees wel verstandig met de zon; goed insmeren is en blijft het devies. De huid is nog niets gewend en de zon heeft al best wat kracht.”