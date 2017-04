Zware trucks in straten Rotterdam

Foto: Twitter / Tjeerd Langstraat‏

Een deel van de straten richting het centrum is afgesloten voor al het verkeer. Zware vrachtwagens staan overdwars geparkeerd, om zo te voorkomen dat er een aanslag wordt gepleegd met rijdende vrachtwagens. Zo staan bij de Erasmusbrug drie vrachtwagens geparkeerd. Op andere plaatsen staan ook betonblokken.

Foto: twitter/ Marcel Haenen @MarcelHaenen

Ook hier bij de Erasmusbrug veel vrachtwagens om aanslag zoals in Stockholm te voorkomen. #marathon #rotterdam @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/rEIxildGhE — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) 9 april 2017

Aanslagen

Vorig jaar juli kwamen er in Nice (Frankrijk) ruim 80 mensen om het leven toen een vrachtwagen met hoge snelheid inreed op een mensenmassa op de Promenade des Anglais. 14 juli is de dag dat de Fransen het begin van de Franse revolutie vieren.

In december volgde de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, waar 12 mensen om het leven kwamen. Aanslagpleger Amis Amri reed met een truck in op de mensenmassa en over de voetgangerszone die was vrijgemaakt voor de jaarlijkse kerstmarkt.

Deze week werd Stockholm opgeschud toen een 39-jarige Oezbeek inreed op voetgangers in een drukke winkelstraat. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. Volgens Zweedse media zijn zeven mensen gehoord in verband met de zaak. Of zij ergens van worden verdacht, is niet duidelijk.