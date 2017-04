Kievitsnesten leeggeroofd in Brabant

Dat zegt coördinator soortenbescherming Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap maandag.

Als mogelijke oorzaak van de toename noemt Sloothaak het verbod op het rapen van kievitseieren dat sinds vorig jaar ook geldt in Friesland. Het rapen van kievitseieren was in de rest van Nederland al verboden. Ook de levendige vogelhandel in België speelt vermoedelijk een rol, denkt hij. „We merkten vorig jaar al een toename maar dit seizoen is echt bizar.”

Sloothaak wil geen exacte bedragen noemen die met de illegale handel kunnen worden verdiend. „Het levert een aardig zakcentje op. Het is makkelijk verdiend en mooi meegenomen als je niet veel te makken hebt.”

In Brabant zijn zevenhonderd vrijwilligers actief die op weilanden zoeken naar nesten om ze te markeren met stokken of te registreren in een databank. Loonwerkers kunnen zo rekening houden met de nesten als ze het land bewerken. Door de markering met stokken is het voor dieven makkelijk om de nesten te vinden en leeg te halen.

Er is afgesproken om altijd aangifte te doen na de ontdekking van diefstal.