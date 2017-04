Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Politie rukt uit voor ontsnapte schapen

28 min geleden

DOETINCHEM - De politie moest in de nacht van zondag op maandag uitrukken om honderd ontsnapte schapen in Doetinchem weer bij elkaar te drijven. De schapen konden ontsnappen nadat iemand het hek had opengeknipt.