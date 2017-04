Dat blijkt uit de jaarcijfers die maandag zijn gepresenteerd. De totale instroom was vorig jaar 31.600. Dat was bijna de helft lager dan in 2015, toen het er 58.900 waren.

In 2016 was 34 procent van de asielzoekers Syriër, gevolgd door Eritreeërs (9 procent) en Albanezen (5 procent). Er waren 18.170 eerste asielaanvragen, 1660 herhaalde aanvragen en 11.810 nareizigers.