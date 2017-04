Verkeersdrukte verwacht rond Pasen

Bezoekers die donderdag naar The Passion in Leeuwarden willen, krijgen het het advies ruim op tijd te vertrekken. Vervoersbedrijf Arriva zet extra treinen en bussen in om bezoekers naar het evenement en terug te vervoeren. Ook rijden indien nodig extra bussen, meldt Arriva.

Volgens de ANWB zijn op Goede Vrijdag en tijdens de paasdagen zijn vooral dagjesmensen onderweg. Favoriete bestemmingen zijn: het outletcenter bij Roermond, de Keukenhof, de Paasraces in Zandvoort, Paaspop in Schijndel en meubelzaken in het land. In het oosten trekken de paasvuren veel publiek. Verder openen ook veel pretparken weer hun deuren, is zondag in Limburg de Amstel Goldrace en moet verkeer richting Den Haag/Scheveningen eveneens rekening houden met afsluitingen in het centrum van Den Haag.

Op tweede paasdag is er behalve recreatieverkeer ook veel terugkerend vakantieverkeer op de weg. Vanaf het middaguur ontstaan vooral in het midden van het land files.

Ook op de wegen in België (naar de kust) en Duitsland (rond Hamburg en München) kan het met Pasen druk worden.