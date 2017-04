premium

Cliënt vast na dood medewerkster instelling

HELLEVOETSLUIS - De 28-jarige man die zondagavond is aangehouden na een dodelijke steekpartij in Hellevoetsluis, is een cliënt van een hulpverleningsinstelling in Hellevoetsluis. De 27-jarige vrouw uit Middelharnis die hij heeft neergestoken, werkte bij deze instelling. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.