Tilburgers zelf hebben meegedacht over hoe het park er uit komt te zien. Tilburg steekt acht miljoen euro in het park dat midden in de stad moet komen.

Het Spoorpark zou onder meer een klimtoren, een evenemententerrein en een stadscamping krijgen. Ook zou er een beachvolleybalterrein en horecapaviljoen komen. In 2018 moet het park al deels open zijn.