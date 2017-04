Lonneke Dort winnaar AKF Sonneveldprijs 2017

Dort studeerde af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en werkt sindsdien aan haar eerste programma ’Want laten we wel wezen’. „Dort neemt je mee in een ogenschijnlijk licht verhaal en giet de zware dingen des levens het liefst in een vilein en droogkomisch lied”, schrijft het AKF over de winnares.

De prestigieuze kleinkunstprijs werd in 2016 gewonnen door de inmiddels veelbesproken cabaretier Stefano Keizers. Eerdere winnaars waren onder meer Maarten van Roozendaal, Van der Laan en Woe, Louise Korthals en Yentl en de Boer. Het Amsterdams Kleinkunst Festival viert dit jaar zijn dertigste editie.