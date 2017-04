Het weer van aankomend weekend ziet er niet al te stabiel uit, schrijft Weerplaza. In het paasweekeinde worden perioden met regen afgewisseld door zonnige momenten maar ook enkele buien.

Op deze termijn kan Weerplaza nog niet zeggen in welk dagdeel de neerslag valt. Het kan overdag meevallen, maar het ziet er wel naar dat er elke dag neerslag valt.

’Jas aan’

egen, maar ook zonnige momenten, en dat alles bij temperaturen die nauwelijks boven de 10 graden uitkomen. Bovendien kan het behoorlijk waaien en dat doet het paasgevoel ook geen goed. “Dat wordt paaseieren zoeken met een goede jas aan”, aldus meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza.

Komend weekend is het Pasen, aangezien dinsdag 11 april is het de eerste volle maan van de (astronomische) lente.

Liefhebbers van de Passion hebben wellicht nog geluk: de voorspelling is dat het op witte donderdag, wanneer 's avonds The Passion plaatsvindt, nog vrijwel droog blijft in Leeuwarden. Het zal tussen de 8 en de 10 graden worden.