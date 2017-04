Groenlandse walvis zwemt voor kust Zeeland

Deskundigen bevestigen tegen de PZC en Omroep Zeeland dat het gaat om een Groenlandse walvis (een Balaena mysticetus). Die zou later ook bij Westkapelle zijn gespot.

Toen Wilma Bronke, die maandagavond met een andere vrouw over het strand liep, de walvis spotte, begon ze meteen met filmen. „We waren in de zevende hemel”, vertelt de vrouw, die haar enthousiasme bij het zien van zo’n groot zeezoogdier moeilijk voor zichzelf kan houden.

„De Groenlandse walvis hoort hier niet thuis. Zijn natuurlijke habitat bevindt zich in het koude Noordpoolwater. Hoe deze in de Noordzee terecht is gekomen, weet ik ook niet”, zegt Jaap van der Hiele van de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ) in Zuidwest-Nederland.

Mogelijk heeft de walvis een touw of een visnet om zijn staart.

Bij de Belgische kust is onlangs ook een walvis gespot. Mogelijk gaat het om hetzelfde dier. Van dit exemplaar zijn prachtige beelden met een drone gemaakt (zie video).