Verdachte overvallers diamantair opgepakt

De eigenaar van een juwelengroothandel sloot op woensdagavond 9 november 2016 even voor tienen zijn zaak aan In De Wolken en reed in zijn Audi naar huis, enkele kilometers verderop. Vlakbij zijn woning stond een man hem zwaaiend op te wachten. Het slachtoffer dacht dat de man de weg wilde vragen, maar in plaats daarvan kreeg hij een vuurwapen onder zijn neus geduwd.

De overvaller nam plaats naast de diamantair en liet hem rechtsomkeerd naar de zaak maken. Bij binnenkomst van het bedrijfspand liepen er nog twee handlangers mee. Terwijl de drie overvallers er met een onbekende hoeveelheid juwelen vandoor gingen, sloten zij het slachtoffer op in de kluis van de zaak. Hij wist zichzelf uit zijn benarde positie te bevrijden door de politie te bellen.