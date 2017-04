Baas Spoorwegmuseum sjoemelde al veel eerder

Foppen verruilde in 2015 zijn baan als directeur van het Dolfinarium voor een directeursfunctie bij het Spoorwegmuseum. Hij verhuurde in 2015 ruimte in het park aan de sektarische Noorse Broeders. Die betaalden 8500 euro aan Foppen persoonlijk. De leider van de Noorse Broeders zegt dat eerder al een bedrag van 7000 euro was betaald.

Het Dolfinarium laat de krant weten erg verbaasd te zijn over de bevindingen. „Dat de directeur facturen heeft gestuurd met daarop zijn privébankrekening wisten wij niet. Hij heeft hier 25 jaar gewerkt, dat was tot volle tevredenheid.”

Foppen werd vrijdag door het Spoorwegmuseum op non-actief gezet er vrijdag op non-actief na beschuldigingen van fraude en belangenverstrengeling. Bij het Spoorwegmuseum zou hij geld van het museum hebben uitgegeven aan privéfeestjes. Ook zou hij opdrachten hebben gegeven aan het bedrijf van zijn vrouw.

Het Spoorwegmuseum heeft een extern bureau ingeschakeld om onderzoek naar Foppen te doen.

Saillant detail: eerder zei Foppen tegen Het Financieel Dagblad dat hij niet zoveel om geld geeft. „Salaris is voor mij geen drijfveer. Geld is zo korte termijn, zo relatief.”