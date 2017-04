premium

Tien jaar cel voor doodsteken Deventenaar

53 min geleden

ZUTPHEN - Een 27-jarige man is dinsdag veroordeeld tot tien jaar cel voor een dodelijke steekpartij op oudejaarsdag 2015 in Zutphen. Die straf is overeenkomstig de eis van de officier van justitie. De rechtbank Gelderland oordeelde dat de man zonder vaste woon- of verblijfplaats verantwoordelijk is voor het doodsteken van de 23-jarige Deventenaar.